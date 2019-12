Bir 'dur ihtarı' cinayeti daha

Antalya'da motosikletli polis memuru, 18 yaşındaki motosikletli genci “Dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle tabancayla vurarak öldürdü.



Dün öğleden sonra devriye gezen ekibin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki iki gence ateş açan polis memuru M.E., 18 yaşındaki Çağdaş Gemik'in ölümüne neden oldu.



Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak üzerinde devriye görevi yapan motosikletli Yunus timi, dün saat 15.40 sıralarında şüpheli gördükleri 07 CGH 84 plakalı motosiklet üzerinde bulunan iki kişiye ‘Dur’ uyarısında bulundu.



Önleyici Hizletler Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli olan iki kişilik Yunus timinin uyarısına aldırmayan motosikletteki iki genç, kaçmaya devam etti. Uzun süren kovalamaca sonunda motosikleti kullanan 18 yaşındaki Çağdaş Gemik, arkasında oturan ve soyadı öğrenilemeyen Halil'i indirerek kaçmayı sürdürdü. Bunun üzerine tekrar ‘Dur’ uyarısında bulunan polislerden M.E., motosiklet durmayınca bir el havaya ateş etti.



Çene altından vuruldu



İddiaya göre bu sırada motosikletin arkasından düşen polis memurunun ikinci kez ateş alan tabancasından çıkan kurşun, Çağdaş Gemik'in çene altından girerek ölümüne neden oldu. Olayla ilgili polis memuru M.E. tutuklandı.



Otellerde animatörlük yapıyordu



Erzincan'dan Antalya'ya göç eden Sevgi ve Haşim Gemik çiftinin çocukları olan Çağdaş Gemik için, bugün öğle saatlerinde Kızılarık Mahallesi'ndeki cemevinde tören yapıldı. İlköğretim mezunu olan ve tezgahtarlık yapan Çağdaş Gemik'in, otellerdeki animasyon gösterilerinde folklor ekibinde görev aldığı da belirtildi.

İnşaat işçiliği yapan baba Haşim Gemik, oğlunun cemivende yapılan cenaze töreninde sinir krizleri geçirdi.



Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, olayda kasıt olmadığını, kontrol sırasında gencin ‘dur’ ihtarına uymaması nedeniyle vurularak öldüğünü belirtti.



Polis memuru tutuklandı



Çağdaş Gemik'in ölümüne neden olan Önleyici Hizmetler Şubesi'nde görevli 10 yıllık polis memuru M. E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosiklette Çağdaş Gemik'in arkasında oturan ve olaydan sonra gözaltına alınan H. K'nin uyuşturucudan sabıkasının olduğu ortaya çıktı. H. K'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ölen Çağdaş Gemik'in üzerinden de bıçak çıktığı belirtildi.



Cizre'de panzer kurşunu



Öte yandan Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen hafta yapılan izinsiz gösterileri balkonundan izlerken karnına isabet eden kurşunla yaralanan Gülsüm Gasır adlı kadının panzerden açılan ateşle yaralandığı belirlendi. Tutanağa da geçen odlay yerindeki tekerlek izlerinin panzere ait olduğunu söyleyen avukat Rajhat Dilsiz, bulunan beş mermi izinin de panzerden açıldığını kaydetti. Dilsiz panzerin plakasını da tespit ettiklerini belirtti.