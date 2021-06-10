Bir döneme damgasını vuran Zeki Triko, son mağazasını da kapattı

Bir dönem tüm dünyada bilinen, ünlü mankenlere yer verdiği billboard reklamları ile adından söz ettiren Zeki Triko’nun İstanbul’daki son mağazası da kapandı.

1958 yılında Zeki Başeskioğlu tarafından kurulan Zeki Triko, İstanbul'da kalan son satış noktası olan Nişantaşı mağazasında da kepenk indirdi. Firmanın hiçbir telefonundan yetkililere ulaşılamazken internet sitesi de satışlara kapandı.

50 dergiye kapak oldu

Zeki Triko bir dönem dünya plaj modasına öncülük yapan bir marka haline gelmiş, dünyaca ünlü modellerle hazırladığı reklam kampanyaları ile ses getirmişti. Mayo üretimine 1984 yılında başlayan Zeki Triko, uluslararası 50 dergiye kapak ve haber oldu, dünyaca ünlü mankenleri Türkiye'ye getirerek defile ve çekimler yaptı ve Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkı sağladı.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Zeki Triko'nun kurucusu Başeskioğlu, sıfırdan bir dünya markası yaratan Cumhuriyet dönemi girişimcilerine örnek olarak gösterildi. Başeskioğlu'nun hayatını anlatan kitapta “Onu ayıran en büyük özellik, sermaye birikim modelinin devlete yönelik müteahhitlik gibi işlere dayanmaması. Onu bu noktaya ulaştıran ne aileden miras, ne devlet desteği, ne de köşe dönme özlemi. Onu başarıya ulaştıran düşüncenin temelinde, girişimci ruha olan inanç var” denildi.

Sansüre Atatürk'lü tepki

Zeki Triko 90'ların sonuna kadar ünlü mankenlerin yer aldığı reklamları ile ses getiriyordu. Dönemin Refah Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi mayo reklamlarında sorun çıkartınca Zeki, 1997 Mart'ında Atatürk'ün Florya plajındaki fotoğrafını kullandığı billboard kampanyasında “Güneşi özledik” ifadesini kullanarak sansüre tepki gösterdi. 2003'te hac döneminde Atatürk Havalimanı'ndaki reklamının üzerinin kapatılması sonrası da sansür tartışmalarının merkezinde yer aldı.