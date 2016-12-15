Bir döneme damgasını vuran "Van Minıt!" film oluyor

2016 yılında sinemaseverlerin karşısına korku türündeki Lanetli Anahtar filmiyle çıkan oyuncu ve yönetmen Hasan Gökalp, yeni projesi "Van Minıt!" ile beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.

29 Ocak 2009 yılında gerçekleştirilen Davos Zirvesi'nde Tayyip Erdoğan'ın döneme damga vuran "One Minute" çıkışını senaryolaştıran Gökalp, 2017 yılında çekimlerine başlamayı planladığı "Van Minıt!"den ilk detayları paylaştı.

Film, izlediği bir televizyon haberinde dönemin başbakanının başka bir ülkenin devlet liderine yaptığı çıkışın etkisi altına giren bir delikanlının hayatında ve kariyerinde geçirdiği değişim hikâyesini anlatacak. Van Minıt kelimesini alışkanlık haline getiren ve kendisinde adeta sloganlaştıran delikanlının komik ve dram içerikli hikayesi aynı zamanda üç kişiden oluşan kafadar arkadaşlarıyla da toplumsal mesajlar verme hedefi de taşıyor.

"Bel altı küfürler içermiyor"

Filmin yönetmenliği ile birlikte senaryosunu da üstlenen Gökalp, Van Minıt sinema filminin bel altı küfürler içermediğini belirtiyor. Filmi diğer filmlerden ayıran bir diğer özellik ise hem komedi türünde olması hem de etkili toplumsal mesajlar taşıması olarak ifade ediliyor.

Çekimlerine 2017 Mayıs ayında başlanacak 'Van Minıt' filminin vizyonu ise 2017 yılının son ayları olarak planlanıyor.

Hasan Gökalp kimdir?

1984 Batman doğumlu olan Hasan Gökalp 2000’li yıllarda profesyonel anlamda senaryo yazmaya başladı. 2014 yılına kadar toplamında 7 senaryo yazan değişik iş alanlarında da yer aldı. Sinema, haber ve tv gibi iş kollarında 2012 yılında İgamedya Yayıncılık Ltd. Şti. kurup sanat dünyasının perde arkasında çeşitli faaliyetlerini sürdürdü. Gökalp hikâyelerinden birisi olan Lanetli Anahtar'ın yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendi. 2015 yılının başlarında Amasya’da çekimleri başlayan Lanetli Anahtar'da aynı zamanda oyuncu olarak da yer alan Gökalp post prodüksiyon alanında da iyi bir kurgu tekniğine de sahiptir.

İstanbul Gelişim Sanat ve Kazasız Kul Olmaz ekibi olarak darbenin oluşturduğu kötü bir sürecin azizliğine uğradığı halde geri çekilmeyen ve 2016 Ağustos ayının en iyi gişe yapan Türk filmi olmayı başaran “Lanetli Anahtar“ filmi ödüle layık görülmüş ve ödül Zahrettin Çelik tarafından Hasan Gökalp’a takdim edilmişti.

Davos'ta ne olmuştu?

Erdoğan ‘’Benim İçin Davos Bitmiştir’’ Demişti. ‘’One Minute’’ Olayı (2009)

Dönemin Başbakanı şimdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Davos’ta 29 Ocak 2009 günü düzenlenen, Birleşmiş milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres’in de katıldığı "Gazze: Ortadoğu'da Barış" panelinde, konuşmasının kısıtlanmasına tepki göstermişti.

İsrail Cumhurbaşkanına daha fazla söz hakkı verilmesine ve kendi konuşmasına müdahale edilmesine tepki gösteren Erdoğan, ‘’Benim İçin Davos bitmiştir’’ diyerek paneli terk etmişti. Erdoğan’ın, İsrail’in yaptığı yanlışları Şimon Peres’e yüksek bir ses tonu ile ifade ettiği tartışma sırasında ‘’One Minute’’ diyerek yüksek sesle söz istemesi ise tartışmanın en unutulmaz anlarından biri olmuştu.