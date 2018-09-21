Bir döneme damgasını vuran oyun konsolu Playstation 1 yeniden piyasaya sürülüyor

Sony bir döneme damgasını vuran oyun konsolu Playstation 1'i yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Esra Olcaycan'ın Euronews'ta yer alan haberine göre, Playstation Klasik adı verilen yeni konsol, 1994'te piyasaya sürülen versiyonun bir minyatürü niteliğinde.

Orijinal versiyondan yüzde 45 daha küçük olan Playstation Klasik, hdmi girişi sayesinde son teknoloji televizyonlara bağlanabiliyor.

99 Dolar'a (yaklaşık 630 Türk Lirası) satışa sunulacak olan Playstation 1 paketinin içinde oyun konsolunun yanı sıra, 25 oyun ve 2 orijinal oyun kolu da bulunuyor.

Konsol ile birlikte Final Fantasy VII, Tekken 3, and Ridge Racer Type 4 gibi Playstation 1 bir zamanların efsanevi oyunları da yeniden oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sony, Playstation 1'i hayata döndürme kararıyla oyun konsollarındaki retro akımına dahil olmuş oldu. İlk olarak Nintendo, NES ve SNES oyun konsollarını yeniden piyasaya sürerek bu akımı başlatmıştı.

Playstation Klasik 3 Aralık'ta dünya genelinde meraklılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.