Bir dönem Türkiye'de sürgünde yaşayan Yunanistan eski Başbakanı Konstantin Miçotakis hayatını kaybetti

Yunanistan eski Başbakanı Konstantin Miçotakis, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın yarı resmi haber ajansı Atina Haber Ajansı'na göre, ailesi yaptığı açıklamada Miçotakis'in son anlarında "yanında sevdikleri ve sevenleri bulunduğunu" söyledi.

Girit doğumlu olan Miçotakis, henüz 28 yaşındayken liberal kanattan milletvekilliğine seçildi.

Yaklaşık 50 yıl boyunca aktif siyasette bulunan Miçotakis, 1990 ile 1993 yılları arasında Yunanistan başbakanlığı yaptı.

Miçotakis'in başbakanlığı döneminde, Yunanistan, Avrupa'da ilerleyen yıllarda ortak para birimi Euro'nun hayata geçirilmesinin önünü açan ve önce Topluluk, daha sonra da Birlik üyesi ülkeler için ekonomik kriterler getiren 1991 yılındaki Maastricht Anlaşması'na imza attı.

Miçotakis, 1967 yılında askeri cunta tarafından tutuklanmış ancak kaçmayı başararak Türkiye'ye gelmişti.

Yunan siyasetçi, o dönem ülkesine dönene kadar yedi yıl boyunca Türkiye'de yaşamıştı.

Miçotakis'in kızı Dora Bakoyannis de 2006-2009 yılları arasında dışişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu.