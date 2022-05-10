Bir dönem Türkiye'de forma giyen Adreian Payne silahlı saldırıda öldürüldü

NBA kariyeri sonrası geçtiğimiz sezon Türkiye'de Ormanspor forması da giymiş olan Adreian Payne, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Pazartesi sabahı 01.37’de Orlando’daki Orange County polisi bir kişinin vurulduğuna dair bir ihbar aldı. Ekipler olay yerine vardığında hayatını kaybetmiş olan kimliği belirsiz ceset hastaneye götürüldü. Daha sonra polis departmanı tarafından açıklamada ise ölen kişinin eski NBA oyuncusu Adreian Payne olduğu açıklandı.

2014 NBA Draftı'nda ilk tur 15. sırada seçilen Michigan State'in yıldızı, sonrasında NBA'de Atlanta, Minnesota ve Orlando formaları giymişti. 2018 ve 2019'‫da Panathinaikos formalarıyla EuroLeague'de mücadele eden Payne, 2020-21 sezonunda ülkemizde Ormanspor'da da oynamıştı. Bu sezon ise ABD'li oyuncu Litvanya'da Juventus Utena forması giymekteydi