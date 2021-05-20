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Spor

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Sol Bamba, kanseri yendi

20 Mayıs 2021 14:40

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba, lenf kanseri hastalığını atlattığını duyurdu.

Ocak ayında Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulan ve kemoterapi görmeye başlayan Sol Bamba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tamamen iyileştiğini belirtti.

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'de görev yapan 36 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Umarım yakında tekrar sahada görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda oynayan Sol Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.

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