Bir dönem Liverpool forması giymişti; Samed Yeşil, Almanya'da fabrika işçisi olarak çalışıyor

Bir dönem Liverpool forması giyen Samed Yeşil, Almanya'da bir fabrikada çalışmaya başladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Samed Yeşil, Almanya'da hava filtreleri üreten bir fabrikada çalışmaya başladı.

Düsseldorf'un kuzeybatısındaki Krefeld şehrinde, karısı Gonca ve küçük oğulları İlyas ile birlikte yaşayan Yeşil, Alman futbolunun beşinci kademesinde haftada üç kez antrenman yapan ve bölgesel bir lig olan Oberliga Niederrhein'in DJK Teutonia St Tonis takımında oynuyor.

Yeşil, aynı zamanda, haftaiçi sabah 7'den 15:30'a kadar bir fabrikada çalışıyor ve hava filtreleri üretiyor.

The Athletic'e konuşan Yeşil, fabrikadaki işiyle ilgili olarak, "Profesyonel lige geri dönemezsem diye futboldan sonra da yaşamanın yollarını denemeliyim. Eminim bu sezon 30 maç oynayabilir ve 15-20 gol atabilirsem, o zaman tekrar yukarı çıkacağım" açıklamasını yaptı.

Bayer Leverkusen altyapısında yetişten Türk asıllı Alman oyuncu, 2012 yılında 2.3 milyon Avro karşılığında İngiliz devi Liverpool'a transfer olmuştu.

Samed Yeşil'in kariyeri

Futbola Düsseldorf altyapısında başlayan Samed Yeşil, 2009'da Bayer Leverkusen'e transfer oldu ve Bundesliga ekibinin U-17 ve U-19 takımlarında forma giydi.

2012'de A takıma çıkan Yeşil, 1 milyon 300 bin euro bonservis ücreti karşılığında İngiltere Premier Lig devi Liverpool'a transfer oldu.

İngiliz ekibinin U-23 takımında 20 maça çıkan Yeşil, 6 gol atıp 3 asist yapmayı başardı. Türk asıllı oyuncu A takımda ise sadece iki maça çıkabildi.

Samed Yeşil, A takımda çıktığı iki maçı da 2012-2013 sezonunda Carabao Cup'ta oynadı.

Bunlardan biri West Bromwich Albion, diğeri ise Aston Villa karşılaşmasıydı.