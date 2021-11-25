Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Michael Skibbe'nin yeni takımı belli oldu. Alman teknik adam Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın başına geçti.

Kariyerinde daha önce Türkiye'de Galatasaray , Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Michael Skibbe, Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın yeni teknik direktörü oldu.

Michael Skibbe'nin kısa süre önce resmi imzaları attığı ve Japonya'ya giderek Sanfrecce Hiroshima takımının başına geçeceği öğrenildi.

Skibbe'nin yardımcılığını 38 yaşındaki Türk asıllı teknik adam Serhat Umar yapacak. Genç ve başarılı çalıştırıcı son olarak Hannover 96'da Kenan Koçak'ın yardımcılığını yapıyordu.

Serhat Umar ayrıca Türkiye'de Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Eskişehirspor'da görev almıştı.