Bir dönem Galatasaray'da forması giyen Jo'ya yeşil krampon giydiği için para cezası verildi

Bir dönem Galatasaray'da forması giyen Corinthians'lı Jo'ya ezeli rakipleri Palmeiras'ın rengi olan yeşil krampon giydiği için para cezası verildi.

Geçtiğimiz pazar günkü Brezilya Serie A'da Bahia ile oynan maçta açık yeşil krampon giydiği için tepki çeken Jo'yu kulüp, antrenmanda bile yeşil krampon giymemesi konusunda uyardı ve yaptırım uyguladı. Corinthians, Jo'ya para cezası verdiğini açıkladı.

"Corinthians'a aslı saygısızlık etmem"

2003 yılında Corinthians'ın genç takımından yükselerek CSKA Moskova, Everton ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Jô, özür diledi. 34 yaşındaki golcü yaptığı açıklamada, "Küçüklüğümden beri sevdiğim bir kulüp olan Corinthians'a aslı saygısızlık etmem" dedi.

Corinthians ve Palmeiras, Brezilya futbolunun en şiddetli ve en eski rekabetlerinden biri olan Paulista derbisini paylaşıyor. Paulista derbisi, dünya futbolunun en büyük 10 derbisi arasında yer alıyor.