Bir doktor daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Sayan (62) Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir'de Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Ali Sayan bugün sabah saatlerinde Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sayan'ın vefatını İzmir Tabip Odası şu açıklama ile duyurdu:

"İzmir SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali SAYAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."