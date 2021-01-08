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Koronavirüs

Bir doktor daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

08 Ocak 2021 11:10

Samsun'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Necati Emirhan (36), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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