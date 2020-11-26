Bir doktor daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Çankırı'da görev yapan aile hekimi Kahraman Pehlivan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ölüyoruz. Çankırı Korgun Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi olarak çalışan Dr. Kahraman Pehlivan'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Refik Saydam Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Kahraman Pehlivan'ın (46) 24 Kasım'da nefes darlığı şikayetiyle acil servise başvurduğunu, çekilen akciğer tomografisinin koronavirüsle uyumlu saptandığının tespit edildiğini anlattı.