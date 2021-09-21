Ümit Kantarcılar, Sude Zülal Güler ve Selin Işık'ın başrollerini paylaştığı Star TV ekranlarına gelen dizi Kazara Aşk ekrana veda ediyor.

Koliba Yapım’ın Star için çektiği Kazara Aşk dizisi ekrana veda ediyor. Sadullah Celen’in yönettiği diziyi Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyordu.

TV100'de yer alan habere göre, Ümit Kantarcılar (Civan), Sude Zülal Güler (Şimal), Selin Işık (Nazlı), Uğur Çavuşoğlu (Tahsin), Servet Pandur (Neval), Sadi Celil Cengiz (Okan), Aycan koptur (Vildan) gibi ünlü isimleri buluşturan proje 13. bölümde final yapıyor.

Dizide ayrıca Burak Tamdoğan (Dursun), Deniz Altan (Aslı), Burakhan Yılmaz (Kenan), Ali Haydar Çataltepe (Miraç), Öykü Candanadam (Emine), Çağdaş Tekin (Levent), Nermin Aslan (Demet), Nalan Örgüt (Meryem), Billur Pınar Yılmaz (Şaziye) rol alıyordu.