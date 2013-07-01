'Bir Dinozorun Anıları' kitabını okutan öğretmene soruşturma yok

Hülya Karabağlı / ANKARA

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 9. Sınıf öğrencilerine Mina Urgan’ın “Bir Dinazorun Anıları” kitabını öneren edebiyat öğretmeni hakkında soruşturma olmadığını bildirdi. Avcı, kendisinden önceki bakan Ömer Çelik zamanında edebiyat öğretmeniyle ilgili soruşturma başlatan okul müdürü hakkında ‘disiplin’ soruşturması teklifi getirildiğine dikkat çekti. Bakan Avcı’nın yanıtı şöyle.

Öğretmeni soruşturan müdüre soruşturma

“Adı geçen öğretmenin, 29 öğrenciyi Mina Urgan’ın “Bir Dinazorun Anıları” adlı kitabını okumaları için zorladığı iddiasının doğrulanmadığı, kitabı okumalarını önerdiğinden adı geçen kişi hakkında herhangi bir işleme gerek olmadığı teklifinin getirildiği,

Öğretmen hakkında inceleme soruşturma yapmakla görevlendirilen muhakkik müdürün, inceleme ve soruşturma çalışmaları sırasında ifadelerine başvurduğu öğrencileri ifade vermeye mecbur tuttuğu ve ifadelerine müdahale ettiği doğrulandığından, müdür hakkında disiplin yönünden teklif getirildiği, ayrıca kitabın inceleme ve soruşturmaya tabi tutulmadığı belirtilmiştir”.

Ömer çelik döneminde soruşturma

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, 22.11.2011 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e verdiği soru önergesinde, Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Edebiyat öğretmeni Suna Kaya Baydar hakkında 9. Sınıf öğrencilerine “Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri” konusuna örnek olarak Mina Urgan’ın ‘Bir Dinazorun Anıları’ kitabını önerdiği için inceleme başlattığı haberini sormuş, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 09.01.2012 tarihinde verilen yanıtta;

Edebiyat öğretmeni Suna Kaya Baydar ve Batıkent Teknik Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ade Öksüz hakkında inceleme ve gerekiyorsa disiplin soruşturmasını yürütmek üzere İl eğitim denetmeni görevlendirilip, incelemenin devam ettiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili bir yanıt gelmemesi üzerine 04.01.2013 tarihinde yeni bir soru önergesi hazırlanmış; MEB’in incelemesinin ne şekilde sonuçlandığı, inceleme ve soruşturmaya tabii tutulması yüzünden bahsi geçen kitap ile ilgili Milli Eğitimin bir tasarrufu bulunmakta mıdır soruları yöneltilmiştir.

11.06.2013 tarihinde kabine değişikliğiyle gelen yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından verilen yanıtta şu ifadelere yer verilmiştir:

İl eğitim denetmenleri başkanlığınca yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 02.03.2012 tarihli raporda:

Adı geçen öğretmenin, 29 öğrenciyi Mina Urgan’ın “Bir Dinazorun Anıları” adlı kitabını okumaları için zorladığı iddiasının doğrulanmadığı, kitabı okumalarını önerdiğinden adı geçen kişi hakkında herhangi bir işleme gerek olmadığı teklifinin getirildiği,

Öğretmen hakkında inceleme soruşturma yapmakla görevlendirilen muhakkik müdürün, inceleme ve soruşturma çalışmaları sırasında ifadelerine başvurduğu öğrencileri ifade vermeye mecbur tuttuğu ve ifadelerine müdahale ettiği doğrulandığından, müdür hakkında disiplin yönünden teklif getirildiği, ayrıca kitabın inceleme ve soruşturmaya tabi tutulmadığı belirtilmiştir.