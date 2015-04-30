Bir dilek tuttu, Meryem Uzerli gerçekleştirdi

Hayati tehlike taşıyan 3-18 yaş arası hasta çocuklara ve ailelerine umut vermek için çalışan Bir Dilek Tut Derneği’ne bir destek de Meryem Uzerli’den geldi. Uzerli, Dünya Dilek Günü dolasıyla minik İrem’in ziyaretine gitti.
Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen görüşmede Uzerli, prenses olmak isteyen minik hayranın dileğini yerine getirdi.
Gülden Avuç'un Bugün'de yayımlanan haberine göre, Dilek çocuğunu mutlu eden Uzerli, “Çocuğum olduktan sonra duyarlılığım arttı. Bir çocuğun mutlu olduğunu görmek kadar insanı mutlu edecek bir şey yok” diye konuştu.