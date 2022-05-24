Bir devrin sonu; New York'ta son ankesörlü telefon da kaldırıldı

Gelişen teknolojiler, cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla, New York'un ikonik sembollerinden ankesörlü telefonların da sonunu getirdi. Belediye, son ankesörlü telefonu da kaldırdı.

New York, hafta başında halka açık son ankesörlü telefonu kaldırdı. Şehir, ücretsiz telefon görüşmeleri, Wi-Fi ve cihaz şarjı gibi hizmetler sunan LinkNYC kiosklarını kuruyor.

Ankesörlü telefon kabinleri, birçok yerde olduğu gibi New York’ta da şehrin her yerinde bulunan ikonik sembollerden biriydi. Ancak cep telefonlarının yükselişi, kabinleri modası geçmiş hale getirdi.

New York’un Teknoloji ve Yenilik Ofisi, şehir genelinde ankesörlü telefonları değiştirme çabasının 2014’te başlandığını söyledi.

Yetkililer, ücretsiz telefon görüşmeleri, Wi-Fi ve cihaz şarjı gibi hizmetler sunan LinkNYC kiosklarını 2015’te devreye aldı. LinkNYC'den alınan bir haritaya göre, şehir genelinde yaklaşık 2 bin adet kiosk var.

Son ankesörlü telefon New York'taki şehir müzesinde sergilenecek.