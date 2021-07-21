Bir devir sona eriyor; ikonik futbol oyunu PES tarihe karışıyor

İkonik futbol oyunu PES yerine geçecek oyun KONAMI tarafından tanıtıldı. Oyun artık, "eFootball" olarak hayatına devam edecek.

Video oyun dünyasının önemli üreticilerinden KONAMI, bugün yaptığı bir açıklamada popüler futbol oyunu PES'in en yeni sürümünü duyurdu. KONAMI tarafından yapılan açıklamalar, oyuncuların bundan sonra yepyeni bir deneyimin beklediğini belirtti. Ayrıca bir süre önce iddialar kapsamında dile getirilen, oyunun ücretsiz olacağı söylentileri de yapılan açıklamalarla resmen gerçek oldu.

KONAMI'nin yeni oyunuyla ilgili yaptığı en önemli açıklama, hiç şüphesiz oyunun ismiyle ilgiliydi. Öyle ki KONAMI, yaptığı açıklamada Pro Evolution Soccer (PES) isminin tarih olduğunu açıkladı. Oyuncular bundan sonra, bu oyunu yalnızca "eFootball" ismiyle görecekler. eFootball 2022, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

eFootball 2022, sonbaharda tüm platformlar için piyasaya sürülecek

KONAMI tarafından yapılan açıklamalara göre eFootball 2022, sonbaharda piyasaya sürülecek. Oyuncular, bu oynaması ücretsiz oyuna PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One ve iOS ile Android cihazları üzerinden erişebilecekler. Ayrıca oyunun tüm sürümleri, çapraz platform desteğine sahip olarak gelecek. Yani akıllı telefonunuzu kullanırken, karşılaştığınız başka bir oyuncu PC başında olabilecek.

Farkları neler?

eFootball 2022'nin alıştığımız PES oyunlarından en büyük farkı, kullandığı oyun motoru olacak. Şirket bu yıl, eFootball PES 2021'de kullandığı FOX Engine isimli motor yerine Unreal Engine 4'ü kullanmaya başladı. Bu da oyun deneyiminin tam manasıyla değişeceği anlamına geliyor. Oyunun kararlı sürümü, tüm bu yeniliklerin en iyi şekilde anlaşılmasını sağlayacak.

KONAMI'nin açıklamalarına göre eFootball 2022, ilk etapta 9 takım ve yalnızca gösteri maçları ile oynanabilecek. Şirket daha sonra, belirlediği yol haritasına göre hareket ederek, oyuna yepyeni modlar ve takımlar getirecek.

KONAMI'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"PES"ten "eFootball"a...

Her şey, devrim niteliğinde bir futbol deneyimi yaratma konusundaki bitmek bilmeyen kararlılığımızla başladı. Hedefimiz sahadaki çimlerden oyuncuların hareketlerine ve stadyumdaki taraftarlara kadar kusursuz bir futbol ortamını yeniden yaratmaktı. Bu düşünceyle, geliştirilmiş animasyon sistemine ve oyun kontrollerine sahip yeni bir futbol motoru yaratmaya karar verdik. Ortaya çıkan sonuç, en başta düşündüğümüzden bile daha etkileyici oldu. PES'in sınırlarının ötesine geçtik ve yeni bir sanal futbol dünyasına giriş yaptık. Bu yeni dönemin işaretini vermek üzere, çok sevdiğimiz PES markasıyla yollarımızı ayırmaya ve bu markayı "eFootball" olarak yeniden adlandırmaya karar verdik! Şimdi umarız eFootball'un sunduğu bu yepyeni futbol deneyiminin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz."