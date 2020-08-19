Bir devir kapanıyor: Microsoft, Internet Explorer'ın fişini çekeceği tarihi açıkladı

Microsoft, 25 yıllık tarayıcısı Internet Explorer’e olan desteğini gelecek yıl tamamen sonlandıracağını açıkladı.

Independent'ta yer alan habere göre, Microsoft, 25 yıllık internet tarayıcısı Internet Explorer’in fişini çekmeye karar verdi. Şirketten yapılan açıklamada tarayıcının 17 Ağustos 2021'de sonlandırılacağı ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklama, son sürüm olan Internet Explorer 11'in bir yıl sonra desteklenmeyeceği, Microsoft 365 uygulama ve hizmetinin de Internet Explorer'a olan desteğinin biteceği belirtildi. İş yeri sohbetleri ve toplantı gibi amaçlarla kullanılan Microsoft Teams'in ise 30 Kasım 2020'den sonra Internet Explorer'ı desteklemeyeceği açıklandı.

Internet Explorer'ın yerini alacak olan tarayıcı Microsoft Edge ise Chrome için Google tarafından geliştirildi ve Chromium açık kaynak yazılımına dayanıyor.

Chrome için Google tarafından geliştirilen ve Chromium açık kaynak yazılımına dayanan Microsoft Edge'in Internet Explorer’in yerini alacağı da ifade edildi.