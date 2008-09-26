Bir depo benzinle 1700 km

Renault'ın piyasaya çıkarmaya hazırlandığı yeni Symbol yakıt tüketimi ile şaşırttı. Renault Symbol'ün 85 beygir güç üreten 1.5 dCi motoru, 100 litrede 3.15 litre yakıt tüketti. Bir başka ifade ile kilometrede 9 YKr yakıt harcadı.



Renault, yeni Symbol'ün yakıt testini Türkiye'de gerçekleştirdi. Renault'un ekonomik araç kullanma rehberi kuralları dahilinde yapılan testte araçların 45 litrelik deposu önce tam olarak dolduruldu.



İstanbul'dan yola çıkan araçlar iki günlük periyotta önce İzmir üzerinden Çeşme'ye gittiler, sonra da Bursa üzerinden İstanbul'a döndüler. 1430 kilometrelik bu rotayı 37 litre yakıt tüketimi ile tamamladılar.



Renault'tan yapılan açıklamada, rotanın bitiminde depoda halen 8 litre yakıt olduğu ve bu yakıtın da harcandığı düşünüldüğünde tam bir depo ile 1700 km yol yapılabileceği belirtildi.



