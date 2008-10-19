Bir denizde bir hastanede vurgun yedi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen 11'nci Altınpalet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda, sporculardan Zeynel Abidin Sezgün, kısmi felç geçirdi.



Vücudunun sol tarafı tutmayan 43 yaşındaki Sezgün'ün sualtında vurgun yediği ileri sürülürken kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde, basınç odasının teknisyeni olmadığı da ortaya çıktı. Şampiyon dalgıç, bir helikopterle Marmaris'e götürüldü.



Solunda uyuşukluk hissetti, arkadaşlarından yardım istedi



Zıpkınla balık avlama yarışmasında Türkiye Şampiyonluğu bulunan Zeynel Abidin Sezgün, 11'nci Altınpalet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda, bugün saat 17.00 sıralarında, 89 yarışmacıyla birlikte dalışını yaptı. Yaklaşık 22 metrelik derinlikte, Gökova Körfezi'nin eşsiz güzelliklerini fotoğraflayan Sezgün, bir ara vücudunun sol tarafında uyuşukluk ve ağrı hissedince, birlikte dalış yaptığı arkadaşlarından işaretle yardım istedi. Sezgün, yardım eden arkadaşları tarafından tekneye çıkartıldı. Sezgün'e ilk müdahale çıkartıldığı teknede yapıldı. Daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülen Sezgün'e, Sualtı Hekimi ve Hiberbarik Tıp Uzmanı Banu Okuturlar tarafından bir süre oksijen verildi.



Basınç odası var, ancak teknisyeni yok



Uzun süre özel eğitimli doktoru olmadığı için yaklaşık 2,5 yıldır kullanılamayan Bodrum Devlet Hastanesi'nin basınç odası, bu kez de teknisyen olmadığı için kullanılamadı. Bir süre önce doktor atandığı için herkesi umutlandıran basınç odasının, görevli bir teknisyeni olmaması nedeniyle kullanılamayacağı bu sırada ortaya çıktı. Bunun üzerine sualtı sporcusu Sezgün, Kara Kuvvetleri Kamp Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan Sahil Güvenlik'e ait helikopterle Aksaz Askeri Üssü'ndeki hastaneye sevk edildi. Sezgün'ün burada basınç odasına alındığı belirtildi.



Sezgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



(DHA)