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Medya

Bir Demet Tiyatro ekranlara dönüyor

09 Haziran 2020 09:39

Türk televizyon tarihine damga vuran komedi programı 'Bir Demet Tiyatro' eski bölümleriyle yeniden ekranlara dönüyor. Sevilen yapımın 13 Haziran'da ilk bölümü yayınlanacak.

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Bir Demet Tiyatro 13 Haziran'da ilk bölümü yayınlanacak.

Bir Demet Tiyatro'nun kadrosunda, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ozan Uygun, Engin Günaydın, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Erdal Tosun, Altan Erkekli, Şebnem Dönmez, Özge Özberk, Ata Demirer ve Pelin Körmükçü gibi isimler bulunuyor.

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