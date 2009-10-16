Bir Deli Hatıra Defteri'yle ödül alıyor

2006 yılından bu yana Devlet Tiyatroları’nın desteğiyle sunulan Baykal Saran Tiyatro Ödülü bu yıl Erdal Beşikçioğlu’na verildi. Erdal Beşikçioğlu, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı oyundaki performansıyla değer görüldüğü Baykal Saran Tiyatro Ödülü’nü, 23 Ekim Cuma günü, İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi’nde gerçekleştirilecek törenle alacak.Baykal Saran Tiyatro Ödülü Ödül Töreni, saat 20:00’da başlayacak olan 'Bir Delinin Hatıra Defteri'nin özel gösterimi sonrasında düzenlenecek.28 Temmuz 2006 tarihinde hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları sanatçı ve rejisörü Baykal Saran’ın adı ve anısına verilen ödül bu yıl üçüncü kez sahibini buldu.Devlet Tiyatroları’nın desteğiyle verilen Baykal Saran Tiyatro Ödülü’ne değer görülen sanatçılar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, Devlet Tiyatroları Baş Rejisörü Rüştü Asyalı, Tiyatrocu Selçuk Yöntem, Tiyatro eleştirmeni Atilla Sav ve Erkal Saran’dan oluşan jüri tarafından belirlendi.Ödülü 2006-2007 sezonunda 'İki Kişilik Hırgür' adlı oyundaki performansıyla Benian Dönmez, 2007-2008 sezonunda ise 'Giordano Bruno' adlı oyundaki performansıyla Durukan Ordu almıştı.