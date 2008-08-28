Bir dayak da İstanbul zabıtasından

İddiaya göre Bakırköy sahilinde bulunan balıkçı barınağının bulunduğu yerde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan zabıta ekibi kaldırımda satış yapan bir işportacıyı herhangi bir uyarı yapmadan dövmeye başladı.

Olay yerinden bisikletiyle geçen bir vatandaş zabıtaya tepki gösterice zabıta memurları bu defa bisikletli vatandaşa da darp etmeye başladı. Zabıta memurları yediği dayağın etkisiyle sersemleyen gencin bisikletini kaldırımdan yaklaşık 4 metre aşağıda yer alan balıkçı barınağının bulunduğu yürüyüş yoluna fırlattı.

Bisikletin atıldığı yerde bulunan vatandaşlar da zabıta memurlarına tepki gösterdi. Zabıta ile vatandaşlar arasında bir süre yaşanan tartışmanın ardından zabıta ekibi olay yerinden ayrıldı.

Sopa ve bıçakla saldırdılar

Yaşanan olaydan kısa bir süre sonra 4 araçla tekrar olay yerine gelen sivil ve resmi zabıta memurlarından oluşan bir grup, iddiaya göre barınakta bulunan görevlilere ve vatandaşlara yanlarında getirdikleri sopa, bıçak, biber gazı ve demirlerle saldırdı. Adeta meydan dayağına dönen saldırıda Bakırköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Müfit Çıkrıkçıoğlu başta olmak üzere yaklaşık 15 kişi vücutlarının ve suratlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi olan yaralılardan bazıları kısa süreli iş göremez raporu alırken bir kısmı da ayakta tedavi altına alındı.

‘Şikayetçi olacağız’

Darp edilen vatandaşlardan Çıkrıkçıoğlu olayda hiçbir suçları olmadığı halde dayak yediklerini ifade ederek, "O bisikleti oraya atmamaları gerektiğini söyledik. Orada çocuklar oynuyor o sırada orada birisi olabilirdi. Oradan aşağıya bir şey atılmaz dedik. Üstümüze 100-150 kişiyle saldırdılar, şikayetçi olacağız" dedi. Çıkrıkçıoğlu, daha önce Büyükşehir Belediyesi ile barınakların bulunduğu yer ile ilgili olarak bir takım sorunlar yaşadıklarını, bu saldırının da bununla bağlantısı olabileceğini iddia etti.

Saldırı sırasında barınaktaki yürüyüş yolunda olan vatandaşlar da olaya tepki göstererek "Devletin memuru bunu nasıl yapar. Ya o sırada aşağıda birisi olsaydı. Küfürlerle üzerimize geldiler ellerinde kocaman bıçaklar vardı. Bu nasıl bir şeydir" dediler.

Olayda başına darbe alan besteci-söz yazarı Muzaffer Uludağ ise "Başkanı öyle kanlar içinde görünce mani olmak istedim ama başımda odun kırdılar. Devletin memuru bunu nasıl yapar, olanlara bir bakalım kendimize gelelim" diye konuştu.