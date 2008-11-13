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Spor

Bir darbe de Chelsea'ye

Londra ekibi çeyrek finale kalma mücadelesinde Championship ekiplerinden Burnley'i Stamford Bridge'de konuk etti.

13 Kasım 2008 02:00


Ada'da Chelsea'ye Carling Cup şoku! Londra ekibi çeyrek finale kalma mücadelesinde Championship ekiplerinden Burnley'i Stamford Bridge'de konuk etti.

Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda da bu skor değişmedi ve gülen taraf penaltılar ile alt lig ekibi Burnley oldu.

Luiz Felipe Scolari'nin Chelsea'si kupaya veda etti. 27. dakikada kadroya sakatlığının ardından yeniden dönen Didier Drogba ile öne geçen Chelsea bu üstünlüğünü 69. dakikaya kadar koruyabildi. Ade Akinbiyi Burnley'e 1-1'lik eşitliği bu dakikada getirirken, penaltı atışları 5-4 konuk ekibin üstünlüğü ile bitti. 4-4 eşitlik ile devam eden penaltı atışlarında Chelsea'yi yakan isim ise kaçırdığı penaltı ile Jon Obi Mikel oldu.


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