Bir dakikada internette neler oluyor?

İnternetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın giderek çeşitlenmesiyle Youtube, Instagram, Whatsap gibi uygulamalar insanların günlük hayatlarının birer vagzeçilmezi oldu. Bir dakika içinde Youtube'da 4.3 milyon video izlenirken, 375 bin mobil uygulama indirildiği belirtildi.

Peki bir dakikada internette başka neler oluyor?

- 862 bin dolarlık e-alışveriş yapılıyor;

- Google’da 3.7 milyon arama yapılıyor;

- WhatsApp’ta 38 milyon mesaj gönderiliyor;

- Instagram’da 174 bin kişi resimlere bakıyor;

- Twitter’da 481 bin mesaj gönderiliyor;

- 973 bin kişi Facebook’a giriyor;

- YouTube’da 4.3 milyon video izleniyor;

- 18 milyon SMS mesajı gönderiliyor;

- 375 bin mobil uygulama indiriliyor;

- 187 milyon e-posta gönderiliyor .