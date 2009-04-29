'Bir daha travesti olmam'

'Güneşi Gördüm' filminin yurtdışı afişinde ön plana çıkardığı travesti Kado'yu canlandıran Cemal Toktaş: Bir daha o hale girmem



Kelebek’in haberine göre; Mahsun Kırmızıgül'ün 'Güneşi Gördüm' filminin yurtdışı afişinde ön plana çıkardığı travesti Kado'yu canlandıran Cemal Toktaş, 'Orada Neler Oluyor'da rolüyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu.



Cemal Toktaş "Bir daha kimse bana o rolü yaptıramaz. O hale girmem. Şu an öyle bir teklif gelse düşünmeden 'hayır' derim. Kendimi bir daha öyle görmek istemiyorum. Yaşadıklarım kolay değildi. Psikolojim alt üst oldu” dedi.



‘Acıdan geberdim’



En çok kaşları alınırken canının yandığını belirten Toktaş, “Acıdan geberdim. Saçlarım 3 kez traş edildi. Vücudumdaki tüyler alındı. Günlerce travestileri dinledim. Öyle yürüdüm, aynalara bakıp çalıştım" diye konuştu.



‘Bacaklarımı uzatmışlar!’



Cemal Toktaş filmin yurtdışı afişindeki halini gördüğünde bacaklarına şaşırdığını söyledi ve "Bacaklarımı fotoşopla uzatmışlar. Çok güzel olmuş" dedi.

