Bir daha da girmem Eurovision'a

Moskova’da düzenlenen 54. Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek 4. olan Hadise İstanbul’a geldi.



Bir gazetecinin Eurovision’a bir daha katılır mısınız? şeklindeki sorusuna Hadise, "Bence katılmam. Never, never (asla, asla) yanıtını" verdi.



Türkçe albümünü 1,5 hafta sonra çıkacağını, kendisinin 2-3 hafta tatil yapacağını ifade eden Hadise, Eurovision kısmını kapatıyorum. Bugünden itibaren hayata ve kariyerime devam ediyorum dedi.



Basın mensuplarının yarışmada alınan neticeyle ilgili soruları üzerine Hadise kendisine oy verenlere teşekkür ederek, Ben, hedefime ulaştım. Ben, hep ’Top 5’ istiyorum dedim. Hiç ’birinci olacağız’ iddiasında da bulunmadım ve 4. olduk. Ben 4 rakamını çok seviyorum. Çok mutluyum diye konuştu. Üzülmediğini dile getiren Hadise, performansında bir ses problemi yaşadığıyla ilgili söylentilerin hatırlatılması üzerine de her ülkenin yarışmacısının bir sorun yaşadığını söyledi.



Bu yıl rejide çok sorun bulunduğunu ifade eden Hadise, Böyle savaştık rejiyle, ekrandaki çıkan sesle ilgili bir kaç kez söyledik. ’Böyle bir sorunumuz var. Back Vokal’in sesi daha çok çıkıyor’ dedik. Ama biz istediğimiz kadar söyleriz, onlar uygulamıyorsa yapacak bir şey yok dedi.



Sistem değişmeli



Yarışmada komşu ülkelerin birbirine oy vermesiyle ilgili olarak da Hadise şöyle konuştu: Bence bu seneden sonra herkes sırtını çevirecek Eurovision’a. Çünkü ben, başlamadan ’Bu sene çok güzel olacak İnşallah, insanlar ülkelere değil, artık performansa oy verecek’ dedim. Ama yine gördüm ki, bu olmadı. Jüri vardı. Ama hiç bir değişiklik yok. Bu yüzden diyorum ki, bu sistemi artık değiştirin. Çünkü Eurovision imajı gittikçe daha da kötü oluyor.



Yarışmada birinci olan şarkıyı beğendiğini kaydeden Hadise, 1. olmak isterdim. Ama ne yapalım herkes beğendi çocuğun performansını, şarkısını, ona çok başarılar diliyorum dedi.



Şarkıcının şirinliğine mi oy verildi? sorusunu Hadise, Bence de yani. Bilemiyorum. Çocuk şirin, tatlı. Tatlılığa veriliyorsa biz de bir dahaki sene Türkiye adına şöyle toplu saçlı, toplu küçük bir kızı yollayalım şeklinde yanıtladı.



Hadise, yarışma öncesi yüzünde oluşan yaralar çabuk iyileştiği için şanslı olduğunu belirtti. Yorgunluk ve gerginlikten dolayı yüzünde lekelerin çıktığını, 2-3 gün ortadan kaybolduğunu ve kimsenin karşısına çıkmak istemediğini ifade eden Hadise, "Hakikaten bir kaç kötü gün geçirdim orada. Ama çok dua ettim ve inanılmaz bir mucize oldu. 2-3 günde geçmesi şaka gibiydi. Çünkü, doktora gittim. Doktor ’Dua et çünkü, 2-3 güne geçemez" dedi ifadesini kullandı.



Kıyafet tartışması



Hadise yarışma öncesi Tarkan ve Sertap Erener’in kendisini arayıp motive edici şeyler söylediklerini, Nazan Öncel’in de kendisine çok güzel bir mesaj attığını söyledi.



Yarışmada giydiği kıyafete yönelik eleştiriler konusunda da Hadise şunları söyledi: Bence, performansımız çok güzeldi. Bizim kadar dans ederek, canlı şarkı okuyan çok ülke yoktu. Bu konuda kendimi çok iyi buldum diyebilirim. Ben dört dörtlüğü seven bir insanım. Çok çalıştım. Ve şu kıyafet konusuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hakikaten sanki böyle bir savaş psikolojisine girdik. Dünyanın hiç bir yerinde bence bir kıyafet bu kadar tartışılmadı. Mesela İspanya adına yarışan şarkıcının kıyafeti mor muydu, sarı mıydı? Bence ispanyollar hiç tartışmadı bunu. Nedense Türkiye’dekiler benim kıyafetimi tartışıp durdu. Ben kimseye bir şey demiyorum. Ben mutluyum, çok rahattım yani.