'Bir dağı yok ettik ama güzel bir havaalanına kavuştuk'

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kamulaştırma yapılmadan denize dolguyla yapılan Ordu-Giresun Havalimanı’nın karaya yapılmaktan çok daha ucuza mal olduğunu söyledi. Vali Balkanlıoğlu, "Ordu-Giresun Havalimanı dünyanın ender projelerinden biri. Kamulaştırarak yapılması halinde devlete 1 milyar TL’ye mal olurdu. Ama denizin doldurulması ucuza, 300 milyon TL’ye mal oldu" ifadelerini kullandı. Havalimanı yatırımıyla ilgili olarak konuşan Balkanlıoğlu alanın inşası sırasında tıraşlanan dağ için ise ,"Tabi bir dağı yok ettik ama sonuçta da çok güzel bir havaalanına kavuştuk" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Ordu’nun Gülyalı İlçesi’nde temeli 3 yıl önce atılan Ordu-Giresun Havalimanı’nda günde 2 bin sefer kamyonla denize yaklaşık 30 milyon ton taş döküldü. Pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 45 metre olan havalimanında 1800 dönüm taşla doldurularak kara parçası haline geldi. Alt yapı çalışmaları tamamlanan, üst yapı çalışmaları devam eden havalimanının Mart 2015’te açılmasının planlandığını belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, kamulaştırma olmadan yapılan havalimanının ucuza mal edildiğini söyledi. Projenin dünyadaki ender projeler arasında yer aldığını vurgulayan Vali Balkanlıoğlu, "Havalimanımızın özelliği dünyada da ender projelerden olması. Bu havaalanının kamulaştırılarak yapılması halinde neredeyse devlete 1 milyar TL’ye mal olurdu burada. Ama şimdi denizin doldurulması çok daha ucuza mal oldu. 300 milyon TL gibi bir paraya bu kadar konforlu, avantajlı, kaliteli teknolojik havaalanı yapılabildi denizin doldurulmasıyla. Bu da biraz zaruretten doğdu ama Türkiye için güzel bir prestij projesi de yapılmış oldu. Karaya yapılmaktan çok daha ucuza mal olmuş oldu" dedi.

Taşlar tuzlu suya dayanıklı

Karadeniz’de kamu yatırımı için arsa sıkıntısı yaşandığını da belirten Vali Balkanlıoğlu, "Havalimanı denizin doldurulmasıyla yapılmasının bir diğer hikmeti de Karadeniz’de arsa sıkıntısı var. Bir tarafı deniz, bir tarafı dağ, tamamen yamaç. Az düzlükte de vatandaş konutlarını yapıyor, tarımla uğraşanların da kısıtlı arazisi var. Bizim işin dezavantajlı yanı kamu yatırımları için hazineye ait arsa yok Karadeniz’de. Çok kısıtlı az var. Bu nedenle kamulaştırma yapmak gerekiyor. Bir havaalanı takdir edersiniz ki çok büyük alanlara kuruluyor. Buraya yakın dağlardan milyonlarca metreküp taş taşındı. Havaalanının 2 kilometre yakınında malzemenin olması malzemenin de son derece kaliteli ve taşınmaya, yıpranmaya, taşların tuzlu suya dayanıklı olması bizim için büyük bir avantajdı. Tabi bir dağı yok ettik ama sonuçta da çok güzel bir havaalanına kavuştuk" diye konuştu.

Dünyanın sayılı havaalanı arasında

Vali Balkanlıoğlu ’stone mastic asfalt’ uygulamasıyla Türkiye’de uçakların en konforlu iniş yapacakları pistin Ordu-Giresun Havalimanı’nda bulunacağını da vurgulayarak, "Ordu-Giresun havalimanı ’stone mastic’ pist kaplaması nedeniyle asfaltın özerinde özel bir meteryal var. Uçaklar kalkış ve inişlerini sarsıntısız yapıyor. Teknolojinin ulaştığı son nokta 4 mevsim, 365 gün her hava koşulunda otomatik pilotlarla bile iniş kalkış yapılabilecek teknik donanıma sahip. Türkiye’nin modern, dünyanın da sayılı havaalanı arasında. İnşallah turizm, ulaşım her açıdan burada istifade edeceğiz, sanayiteknoloji bu sayede girmiş olacak" dedi.