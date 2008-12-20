'Bir çok oyuncu vazgeçti'

Promosyonlu film' olarak ön plana çıkan Şeytanın Pabucu'nun yapımcısı Fatih Ürek yüzünden kadroyu geç tamamladığını söyledi.



Filmin yapımcısı Banu Akdeniz ‘Orada Neler Oluyor’da Şeytanın Pabucu kadrosunu nasıl kurduğunu açıkladı. ‘Fatih Ürek yüzünden çekimler 2 ay gecikti. Çünkü onu duyunca bir çok oyuncu vazgeçiyordu. Bende şöyle bir yöntem buldum; bir oyuncuya teklif götürdüğümde Fatih’in adını gizliyor, son anda söylüyordum. Kadroyu bu şekilde tamamladım’ dedi.



‘Canım dedi, adımı duyunca kaçtı’



Fatih Ürek ‘’Bu filmde bazı isimler adımı duyunca oynamak istemedi. Hele biri var ki; son anda imzayı atmaktan vazgeçti. Bu isim yıllardır dostum saydığım Rasim Öztekin’di. Çok kırıldım, adımı duyunca kaçtı’’ dedi. Filme Aysun Kayacı’nın nasıl seçildiğini anlatan Fatih Ürek, ‘Yapımcım Banu Akdeniz önce Fadik Sevim Atasoy ve Sinem Kobal’a teklif götürdü. Onlarda kabul etmeyince Aysun Kayacı’yı seçtik’ dedi.

