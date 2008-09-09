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Kültür-Sanat

'Bir çok değer gibi sanat da erozyona uğradı'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk ve son kadrolu ressamı Yaşar Çallı, Türkiye'de kültür ve sanatın da erozyona uğradığını öne sürdü.

09 Eylül 2008 03:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk ve son kadrolu ressamı Yaşar Çallı, Türkiye'de kültür ve sanatın da erozyona uğradığını öne sürdü.

Ünlü Ressam İbrahim Çallı'nın torunu olan Yaşar Çallı, sanat dünyasında bulunduğu yere gelmek için "uzun yollar katettiğini" söyledi.

Çallı, 7 yaşından bu yana dedesi İbrahim Çallı ile "buluşmak için onun yolunda yürüdüğünü", TBMM'den 2001 yılında emekli olduktan sonra sanata atölyesinde devam ettiğini belirtti.

Sonradan sanatçı ve ressam olunamayacağını, sanatçı kimliğinin, sanatçıya ciddi bir görev yüklediğini kaydeden Çallı, "Türkiye'de birçok değer gibi kültür ve sanat da erozyona uğradı" dedi.

Yaşar Çallı, kültür ve sanata eskisi kadar ilgi olmadığını savunarak, "Ben iddialıyım Avrupa'daki sanatçılardan daha iyi sanatçılarımız vardır. Sanat o toplumun dışa en iyi tanıtabilme aracıdır" diye konuştu.

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