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Yaşam

Bir çocuk daha arazideki patlayıcı kurbanı

Şirnak'ta 11 yaşındaki çocuk, arazide bulduğu cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi

10 Nisan 2013 19:53

Şırnak'ta hayvan otlatan 11 yaşındaki çocuk, arazide bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Cizre ile Güçlükonak ilçeleri arasındaki Akdizgin Köyü kırsalında oldu. Bölgeye hayvanları otlatmaya götüren Ramazan Yıldız, iddiaya göre arazide bulduğu bir cisimle oynamaya başladı.

Yıldız, cismin aniden infilak etmesiyle ağır yaralandı. Patlama sesiyle bölgeye giden vatandaşlar, çocuğu Cizre Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ramazan Yıldız, hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı

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