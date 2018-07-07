Bir çocuğun kaybolduğu sulama kanalında, yüzmeye devam ettiler

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da adı öğrenilemeyen bir çocuk, serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polisler arama çalışması başlatırken, bazı gençler ve çocuklar tehlikeye aldırış etmeden aynı kanalda yüzmeye devam etti.

Sarıçam ilçesinde, Ege Bagatur Bulvarı\'ndaki DSİ\'ye ait sulama kanalında iddiaya göre, bir çocuğun akıntıya kapıldığını gören bir vatandaş, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kanaldaki çocuğu bulamadı. Destek için sevk edilen dalgıç polisler çocuğu bulmak için kanala girerek arama çalışması başlattı.

\'WORLD CLASS PROFESYONELİZ\'

Öte yandan, dalgıç polislerin çalışma yaptığı bölgenin yakınlarında, bazı gençlerin ve çocukların tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalında yüzmeye devam ettiği görüldü. Kanala atlayan gençlerden İbrahim Tekin, Adana\'nın çok sıcak olduğunu belirterek, \"Yazın gidebileceğimiz tek yer burası. Merkezde deniz yok. En azından burada serinliyoruz. Tehlikeli olduğu zaten yazıyor ama \'world class\' profesyoneliz\" diye konuştu.



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