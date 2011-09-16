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Bir çılgın proje daha!

Marmara Denizi'nin çevresini dolaşacak hızlı tren "Marmara Ring" ile İstanbul-Çanakkale arası 40 dakikaya inecek.

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Marmara Denizi'nin çevresini dolaşacak hızlı tren "Marmara Ring" ile İstanbul-Çanakkale arası 40 dakikaya inecek. 



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde açıkladığı "Kanalistanbul" projesinin ardından yeni bir proje daha gündeme geldi. Hızlı trenle Marmara'daki 12 ili birbirine bağlamayı hedefleyen projenin adı; "Marmara Ring"… Projenin sahibi ise Mimar Serdar İnan.

Projenin hayata geçirilmesi durumunda İstanbul'un ulaşım sorununun kökten çözüleceğini söyleyen İnan, "Marmara'daki en uzak yere 1 saat içinde ulaşabilecek. Çanakkale Boğazı'nda yaşayacaksınız, 40 dakika sonra İstanbul'daki işinize geleceksiniz. Bursa'da yaşayacaksınız 30 dakika sonra İstanbul'a gelebileceksiniz" dedi.


Amaç ulaşımı rahatlatmak

TRT Haber'in haberine göre; projenin hareket noktasını İstanbul'un Tekirdağ ve Kocaeli'ye doğru yatay genişlemesini durdurup, ulaşımı rahatlatmak oluşturuyor.

Projenin maliyetinin 3 milyar dolar civarında olacağını söyleyen İnan, şöyle konuştu:

"İstanbul, doğu - batı anlamında lineer yerleşmiş bir şehir. Bir ring mantığına da oturamıyor doğal yapısından dolayı. Bu anlamda da trafik sorunları çözülemiyor. Eğer İstanbul'u bütün Marmara'ya taşıyabilirsek, bu anlamda trafiği de rahatlatabiliyoruz. Bunun finansmanını da çok rahat bulabiliriz. Mart ayında bununla ilgili Fransa'da bir fuara gideceğiz. İstanbul projelerine finansman arayışında olacağız. Finansmanı da bulduğumuz zaman devletimizle de bunu paylaşacağız."

Proje Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a sunulmayı bekliyor.


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