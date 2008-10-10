Bir canlı böyle oluşuyor

İnsan kopyalamaya bir adım kaldı!

Mikroskobu kullanan bilim adamları bir zebra balığının tek bir hücreden kalbi atan bir embriyoya dönüşümüne bilim tarihinde ilk kez şahit oldular.Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen bu çalışma için üç boyutlu dijital bir mikroskop kullanıldı. Balığın bir saatlik gelişimi detaylarıyla izlendi.Bu çalışmanın bazı hastalıkların ortaya çıkmasının ardındaki genetik desteklerin daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olması bekleniyor.