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Bilim / Teknoloji

Bir canlı böyle oluşuyor

Yeni kullanılmaya başlanan yüksek güçteki bir mikroskop sayesinde bir embriyonun gelişiminin ilk bir saatini gözlemlemek mümkün.

10 Ekim 2008 03:00

Yeni kullanılmaya başlanan yüksek güçteki bir mikroskop sayesinde bir embriyonun gelişiminin ilk bir saati gözlemek mümkün hale geldi.

Mikroskobu kullanan bilim adamları bir zebra balığının tek bir hücreden kalbi atan bir embriyoya dönüşümüne bilim tarihinde ilk kez şahit oldular.

Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen bu çalışma için üç boyutlu dijital bir mikroskop kullanıldı. Balığın bir saatlik gelişimi detaylarıyla izlendi.

Bu çalışmanın bazı hastalıkların ortaya çıkmasının ardındaki genetik desteklerin daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olması bekleniyor.

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