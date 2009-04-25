Bir canın bedeli: 62 bin TL

Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden üniversite mezunu Melike Ceylan'ın ailesine sigorta şirketi tarafından 62 bin TL tazminat ödenmesi kararlaştırıldı



Aynı sigorta şirketi, aynı kazada hayatını kaybeden 17 kişi için de tazminat miktarlarını belirledi, ancak aileleri düşük olduğu gerekçesiyle rakamların açıklanmasını istemedi.



İlk tepki, kazada ölen Melike Ceylan'ın polis eşi Bülent Ceylan'dan geldi ve “Devlet, tazminatın 420 bin TL olması yönünde rapor verirken, sigorta şirketi nasıl olur da 62 bin TL belirler” dedi.



Atlasjet'in World Focus'dan kiraladığı uçak 30 Kasım 2007'de Isparta'da düşmüş, 7'si mürettebat 57 kişi yaşamını yitirmişti. Atlasjet'in sigorta şirketi Garanti Sigorta, kazada hayatını kaybeden 18 kişinin yakınlarının Isparta'daki avukatı olan Hasan Kaşıkara'ya belirlenen tazminat miktarlarını belirten bir yazı gönderdi. 18 kişiden 17'sinin yakınları, tazminatların düşük olduğunu belirtip avukat Kaşıkara'dan basına rakamla ilgili açıklama yapmasını istemedi. Ancak, kazada eşi Melike ile 1.5 aylık bebeği Ceren'i kaybeden polis memuru Bülent Ceylan avukatın açıklama yapmasında sakınca görmedi. Avukat Kaşıkara da bugün basın mensuplarına sigorta şirketinden Melike Ceylan için gelen tazminat miktarını açıkladı.



Kaşıkara, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Aktüer Sicili'ne kayıtlı uzmanlar tarafından hazırlanan bir rapor olduğunu belirterek, “Devlet o rapora göre, üniversite mezunu Melike Ceylan için 420 bin TL tazminat bedeli ödenmesini isterken, aynı kişi için Garanti Sigorta Şirketi'nce 62 bin TL bedel biçildi” dedi.



Tazminat bedellerine itiraz



Yolcu yakınlarının avukatı Hasan Kaşıkara, Garanti Sigorta Şirketi'nce hazırlanan tazminat bedellerine ilişkin raporun Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Aktüer Sicili'ne kayıtlı olmayan yetkililer tarafından düzenlendiğini, bu nedenle de yasal dayanağını bulunmadığını ileri sürdü. Avukat Kaşıkara, belirlenen tazminat bedellerinin kabul edilemez olduğu gerekçesiyle Garanti Sigorta Şirketi'ne itiraz dilekçesi gönderdi. Kaşıkara, dilekçede mağdurların kanuni haklarının en üst seviyede korunması amacıyla idari, cezai ve hukuki tedbirlerin uygulanması amacıyla yasal yollara başvurulacağını bildirdi.



'Süreç bizi çok yıprattı'



Kazada eşi Melike Ceylan ile bebeği Ceren’i kaybeden Bülent Ceylan, kazadan sonra ikinci acıyı sigorta şirketinin üniversite mezunu eşi için belirlediği 62 bin TL’lik tazminat miktarıyla yaşadığını söyledi.



Diyarbakır’da 7 yıl önce meydana gelen bir başka uçak kazasında kaza tespit raporunun 20 ayda hazırlandığını belirten Ceylan, o dönemde en düşük verilen tazminatın ise 135 bin TL olduğunu hatırlattı. Ceylan, “Benim için miktar önemli değil. Ama bu süreç bizi çok yıprattı. Dalga geçercesine bir süreç yürütülüyor. Sigorta şirketine avukatımız bedeller için itiraz ediyor. Biz meblağdan ziyade hakkımızın yerini bulması için bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz” dedi.



Isparta’daki uçak kazasında hayatını kaybeden Melike Ceylan, doğum için İstanbul'da oturan annesi Ayşe Şentürk'ün yanına gitmişti. Kazadan yaklaşık 45 gün önce kızı Ceren'i dünyaya getiren Melike Ceylan, daha sonra annesi ve kızını da alarak Isparta'ya dönmek üzere uçağa binmişti. Melike Ceylan, annesi Ayşe Şentürk ve kızı Ceren’le birlikte bu yolculukta hayatını kaybetmişti.



Isparta'da polis memuru olarak görev yapan Bülent Ceylan, eşi ve doğan çocuğunu kazadan iki hafta önce İstanbul’da son kez görmüştü.

Üniversite mezunu olan Melike Ceylan, tekstil üzerine öğrenim görmüş, doğumdan birkaç ay geçtikten sonra mesleği ile ilgili iş hayatına devam etme kararı almıştı. 1.5 aylık Ceren Ceylan, annesi Melike Ceylan ile anneannesi Ayşe Şentürk'ün cenazeleri, Isparta'nın Sütçüler İlçesi'nde toprağa verilmişti. (dha)