Bir can aldı, 18 bin YTL'yle kurtuldu

Trafikte bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralayan, alkollü araç kullanan, 8'de 8 kusurlu bulanan ABD'li yüzbaşıya 3 yıl hapis verildi. İndirimler yapıldıktan sonra ceza 18 bin 200 YTL adli para cezasına dönüştürüldü



Otomobiliyle giderken yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne, kendisiyle birlikte bir kişinin de yaralanmasına neden olan ve araç kullandığı sırada alkollü olduğu saptandığı için 8’de 8 kusurlu bulunan İncirlik Üssü’nde görevli 32 yaşındaki ABD’li yüzbaşı Sean Richard Lovest 18 bin YTL para cezasına çarptırıldı.



İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda ABD’nin 39’uncu Kanat Komutanlığı’nda görev yapan Sean Richard Lovest (takım elbiseli), 6 Temmuz 2007’de Adana kent merkezinde bir lokantada yemek yiyip alkol aldıktan sonra 01 TF 213 plakalı otomobiliyle üsse dönerken, İncirlik beldesi yakınlarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. ABD’li yüzbaşının kullandığı otomobil, bariyerlere çarpıp diğer yola geçerek karşı yönden gelen 01 NV 109 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobilde bulunan 31 yaşındaki Hasan Yetiş (yanda) ölürken, sürücüsü 27 yaşındaki Turgay Köksal ile ABD’li yüzbaşı yaralandı.



Kaza sırasında alkollu olduğu anlaşılan ve 8’de 8 kusurlu bulunan Lovest, ABD’li yetkililerin mahkemeye verdiği taahhütname ile serbest bırakıldı. ABD'li Yüzbaşı, tutuksuz yargılandığı Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı. Hakkında ‘Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Lovest, son savunmasında üzgün olduğunu belirterek, “Hasan’ın ölmemesi için elimden gelen tüm çabayı sarf ettim. Hasan’ın ölmesinden ve ailesinin bundan zarar görmesinden çok üzgünüm. Eğer Hasan’ı tekrar yaşatmak mümkün olsa idi bunun için kendi hayatımı verebilirim. Mahkemenin kararına saygılıyım” dedi.



Ölen Yetiş’in yakınlarının avukatı Sinan Tumlukolçu ise, ABD’li yüzbaşının kazayı alkollü bir şekilde yaptığını belirterek, en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.



2.5 YIL HAPİS PARAYA ÇEVRİLDİ



Mahkeme heyeti, kusur oranının yoğunluğunu gözeterek ABD’li yüzbaşıyı önce TCK’nin 85/1 maddesine göre 3 yıl hapse çarptırdı. Yargılamadaki iyi hali nedeniyle TCK’nin 62/1’inci maddesine göre bu cezası 2 yıl 6 aya indirildi. Ceza, olayın oluşu ve sanığın kişiliği dikkate alınarak TCK’nın 52/2 maddesine göre günlüğü 20 YTL’den olmak üzere 18 bin 200 YTL adli para cezasına dönüştürüldü.



Karara ABD’li yüzbaşı sevinirken, duruşma tarihini karıştırdığı için mahkemeye gelemeyen ölenin ağabeyi 36 yaşındaki Yusuf Yetiş, verilen cezayı az bulup temyiz edeceklerini söyledi.



