Bir çalıntı otomobil ararken onlarcasının parçalarını buldular

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da polis yaptığı operasyonda parçalara ayrılmış çalıntı otomobiller ele geçirdi. Parçaların seri numaralarından çalınan araçların plakaları tespit edilmeye çalışılıyor. Parçaların şu ana kadar 10 farklı otomobile ait olduğu, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtilirken olayla illgili 2 kişi gözaltında.alındı.

Esenyurt\'tan çalınan bir otomobilin peşine düşen polis ekipleri, çalındıktan sonra parçalanan onlarca otomobile ulaştı. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi, Atatürk Oto Sanayi\'sinde bir tamirhanede bulunduğunu tespit ettiği otomobili ele geçirmek için operasyon yaptı. Baskın sırasında mağdur Şenol Ş.\'ye ait çalıntı otomobilin yanı sırada yarı yarıya parçalanmış 3 araç daha bulundu.

YÜZLERCE OTOMOBİL PARÇASI BULUNDU

Tamirhanede ayrıca depo kısmında yüzlerce otomobil parçası ele geçirildi. Çalıntı olduğu tespit edilen araçlara ait bu parçaların üzerindeki seri numaralarından, çalınan araçların plakaları belirlenmeye çalışılıyor. Depoda bulunan parçaların şu ana kadar 10 farklı otomobile ait olduğu tespit edildi.

İKİ KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, tamirhane de buunan İhsan Y.(46) ile Uğur Y.(41) adlı iki kardeşi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin İhsan Y.\'nin daha önceden 10, kardeşi Uğur Y.\'nin ise 4 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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