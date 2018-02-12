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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bir buçuk yıl sonra yine 'FETÖ'den gözaltına alındı

KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi öğretim görevlisi H.A. 2016 yılında da 'FETÖ'den gözaltın alınıp serbest bırakılmıştı

12 Şubat 2018 18:01

Kayseri'de KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığı dönemde 'FETÖ' soruşturması kapsamında 2016 yılında gözaltına alınıp, serbest bırakılan H.A. bugün yeniden gözaltına alındı. H. A'nın, ögütün iletişim programları ByLock ve Eagle kullandığı, himmet topladığı, örgütsel doküman ve video bulundurduğu gerekçesiyle  gözaltına alındığı belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'FETÖ' soruşturması kapsamında 6 Ağustos 2016'da KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi öğretim görevlisi H.A'yı gözaltanı aldı. H.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Siber Suçlarla Mücadele polislerinin yaptığı incelemede H.A.'nın, örgütün iletişim programları ByLock ve Eagle kullandığı tespit edildi. H.A., örgütün himmet hesaplarının listesinin yer aldığı telefon, örgütsel doküman ve videoların ele geçilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne sağlık raporu için getirilen H.A. adliyeye gönderildi.

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