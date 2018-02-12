Bir buçuk yıl sonra yine 'FETÖ'den gözaltına alındı

Kayseri'de KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığı dönemde 'FETÖ' soruşturması kapsamında 2016 yılında gözaltına alınıp, serbest bırakılan H.A. bugün yeniden gözaltına alındı. H. A'nın, ögütün iletişim programları ByLock ve Eagle kullandığı, himmet topladığı, örgütsel doküman ve video bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'FETÖ' soruşturması kapsamında 6 Ağustos 2016'da KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi öğretim görevlisi H.A'yı gözaltanı aldı. H.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Siber Suçlarla Mücadele polislerinin yaptığı incelemede H.A.'nın, örgütün iletişim programları ByLock ve Eagle kullandığı tespit edildi. H.A., örgütün himmet hesaplarının listesinin yer aldığı telefon, örgütsel doküman ve videoların ele geçilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne sağlık raporu için getirilen H.A. adliyeye gönderildi.