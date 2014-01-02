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Yaşam

Bir buçuk yaşındaki Medine baba dayağından ölmüş

'Merdivenden düştü' denilerek hastaneye kaldırılan ve burada yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Medine’nin, babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

02 Ocak 2014 12:02

Konya’da hastaneye merdivenden düştüğü belirtilerek tedavi altına alındıktan sonra kurtarılamayan 1.5 yaşındaki Medine Halıcıoğlu’nun, babası, İsmet Halıcıoğlu (27) tarafından dövülerek öldüğü ortaya çıktı. Alkollüyken, minik kızı Medine’ye ağladığı için tokat attığını ve yere düşüp, başını beton zemine çarptığını söyleyen Halıcıoğlu tutuklandı.

Geçimini sokaktan kağıt toplayarak sağlayan İsmet Halıcıoğlu, eşi Nermin Halıcıoğlu (19) ile geçen temmuz ayında tartıştı. Nermin Halıcıoğlu, tartışma üzerine o dönem 5 aylık oğlu Efe ile 1.5 yaşındaki kızı Medine’yi yan binada oturan kayınvalidesine bırakıp, Sakarya’daki ailesinin yanına gitti. Medine, 13 Temmuz günü ‘Merdivenden düştü’ denilerek, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Medine, 18 Temmuz’ta hayatını kaybetti. Polis, ailenin ifadesine başvurdu. İsmet Halıcıoğlu ifadesinde “Medine, merdivenlerden düştü. Sonra yattı. Kaldırmak istedim geç uyandı. Burnundan kan geldi. Başını soğuk suyla yıkadım. Kusmaya başlayınca da hastaneye götürdüm’’ dedi. Polis, Medine Halıcıoğlu’nu hastaneye getirdikleri öne sürülen ve yanlarındaki evde oturan Medine’nin amcası Mehmet Halıcıoğlu ve birlikte yaşadığı Ayşe Sütiçer’in ifadesine de başvurdu. Çift, İsmet Halıcıoğlu’nun Medine’nin merdivenden düştüğünü söylemesi üzerine hastaneye götürdüklerini söyledi.

 

Kafa travması geçirdi

 

Konya Adli Tıp Kurumu, Medine’nin ‘Şiddetli kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu öldüğünü’ belirledi. Bunun üzerine polis, Medine’nin düştüğü söylenen merdivenlerde inceleme yaptı, komşularla yapılan görüşmede Medine’nin babası tarafından sürekli şiddet gördüğü saptandı. Gözaltına alınan baba tutuklandı.

 

'Çocuğu yere fırlattı'

 

Polis, İsmet Halıcıoğlu ile kardeşi Mehmet Halıcıoğlu ve birlikte yaşadığı Ayşe Sütiçen’i şüphe üzerine gözaltına aldı. Mehmet Halıcoğlu, Medine’yi kendilerinin hastaneye götürdüğünü anlatırken, “Ağabeyim, çocuğu zaman zaman dövüyordu. Ben de korktuğum için söylememiştim” dedi. Ayşe Sütiçer de, “Olay günü kendi evinin penceresinden baktığımda ağabeyim İsmet Halıcıoğlu bahçedeydi. Medine de kucağındaydı. Medine’yi yere fırlattı. Çocuk ağlamaya başladı. Ben de koşarak yanlarına gittim. Çocuğu sakinleştirip yatırdık. Sonra da hastaneye kaldırdık” diye konuştu.

 

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