Bir boşanma dokuz yıla bedel

Almanya'da Rostock Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre boşananların 9 yıl erken öldüğü tespit edildi.



Uzmanların aynı yaşam standartlarında olan boşanmış ve boşanmamış insanlar üzerinde yaptığı araştırmada boşanan erkeklerin 9 yıl 3 ay az yaşadığı, kadınların ise 9 yıl 8 ay daha az yaşadığı ortaya çıktı. Araştırmada özellikle çocukları olup da boşananların 9 yıl daha az yaşadıkları tespit edildi. Uzmanlar, boşanan kişilerin psikolojik yorgunluk yaşadıkları gibi fiziksel anlamda da zorluk çektikleri için daha az yaşadıklarını ifade etti.

