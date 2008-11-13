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Sağlık

Bir boşanma dokuz yıla bedel

Almanya'da Rostock Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre boşananların 9 yıl erken öldüğü tespit edildi.

13 Kasım 2008 02:00

Almanya'da Rostock Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre boşananların 9 yıl erken öldüğü tespit edildi.

Uzmanların aynı yaşam standartlarında olan boşanmış ve boşanmamış insanlar üzerinde yaptığı araştırmada boşanan erkeklerin 9 yıl 3 ay az yaşadığı, kadınların ise 9 yıl 8 ay daha az yaşadığı ortaya çıktı. Araştırmada özellikle çocukları olup da boşananların 9 yıl daha az yaşadıkları tespit edildi. Uzmanlar, boşanan kişilerin psikolojik yorgunluk yaşadıkları gibi fiziksel anlamda da zorluk çektikleri için daha az yaşadıklarını ifade etti.

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