Bir Bond aktörü daha yazar oldu

James Bond filmlerinin unutulmaz yıldızı, 78 yaşındaki İskoç asıllı Oskarlı oyuncu 'Sir' Sean Connery, "Being A Scot" isimli otobiyografi tarzındaki yeni kitabının tanıtımını, dün İskoçya'nın Edinburg kentinde gerçekleştirdi. Kızıl Ekim, Indiana Jones gibi filmlerle de tanınan aktörün, böylesi bir anı kitabını yayınlaması, uzun süredir bekleniyordu.



1970 ve 1980’lerin James Bond’u Roger Moore da ajanlık günlerine dair anılarını, 'My World is My Bond’ isimli bir kitapta toplamıştı. ‘Beni Seven Casus’, ‘Yaşamak İçin Öldür’, ‘Altın Tabancalı Adam’ ve ‘Ölüme Bir Bakış’ gibi Bond filmlerinde rol alan aktörün kitabı, geçtiğimiz günler içerisinde yayımlandı.