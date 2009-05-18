Bir biseksüel itiraf daha

Black Eyed Peas grubunun solisti Fergie, Hollywood'un eğlence dünyasının sansasyonel isimleri Lindsay Lohan, Lady Gaga ve Megan Fox'un yolunda ilerliyor.Bisekseksüel ünlüler kervanına katılan şarkıcı Fergie, geçtiğimiz Ocak ayık ayında Josh Duhamel'le dünyaevine girmişti. İngiliz bulvar gazetesi The Sun'a konuşan Fergie, "Bunları bir kenara koy. Tam anlamıyla bu konuda deneyimlerim oldu. Ama sabit bir kız arkadaşım olmadı hiçbir zaman" açıklamasında bulundu.Geçtiğimiz günlerde erkek dergisi Esquire'e biseksüel olduğunu itiraf eden 2008 yılının en seksi kadını aktris Megan Fox da, erkeklerle yatan kadınlarla ilişki kurmayı sevmediğini dile getirmiş ve karşı cinsi pis olarak nitelendirmişti.Hollywood'un sansasyonel isimlerinden oyuncu Lindsay Lohan da geçtiğimiz aylarda ayrıldığı DJ kız arkadaşı Samantha Ronson'dan önce pek çok erkekle görüntülenmiş ve cinsel tercihlerinin tartışılmaması gerektiğini söylemişti.