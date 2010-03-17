Bir biraya 1810 lira hesap çıkartmışlar

T24 - İstanbul’da eğlenmeye gelenleri yüksek miktarda hesap çıkaran, ödemeye yanaşmayanların tehdit ve zorla paralarını aldığı iddia edilen 6 kişi yakalandı. Operasyon sırasında bir bira karşılığında 1810 lira hesap çıkartılan ve kredi kartları alınarak işyerinde zorla tutulan İsviçreli bir turist de kurtarıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen şikayetleri değerlendiren Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Anadolu’dan gelen işadamı kılığına girerek Aksaray bölgesinde dolaşmaya başladı. Bir süre sonra polislerin yanına gelen bir kişi çok iyi bir eğlence mekanı bildiğini, isterlerse onları götürebileceğini söyledi. Şişli’de bulunan Roze Bar’a götürülen polislere bir süre sonra içtikleri mevye suyu karşılığında 1140 lira hesap geldi.



Bar çalışanları, yanlarında bu kadar para olmadığını söyleyen polislerin kredi kartlarını zorla aldı. Kimliklerini açıklayan polisler, bar çalışanlarını gözaltına aldı. Operasyon sırasında arka tarafta bir masada tek başına oturan İsveç vatandaşı Tjelander J. polise sığınarak yardım istedi. Turist olarak geldiği İstanbul’da Taksim’den kandırılıp getirildiğini söyleyen Tjelander J. “Buraya geldiğimde bir bira içtim. Ortam hoşuma gitmeyince kalkmak istedim. Bir bira karşılığında 1810 lira hesap çıkarıldı. Ödeyemeceğimi söyleyince kredi kartlarıma el koyup para çekene kadar masada oturmamı istediler. Onlardan şikayetçiyim” dedi.



Ahlak ve Kumar Büro Amirliği'ne getirilen bar işletmecisi Ahmet A. (45) ile 5 adamı sorgularında suçlarını itiraf etti. Görgü tanıkları da barda sık sık dayak ve tehditle para tahsilatı yapıldığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan Ahmet A. ile adamları gasp, yağma ve tehdit suçlamasıyla Şişli Adliyesi'ne sevk edildi.







