Bir biletle 21 konser

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda 1-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek “17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali” için yarın başlıyor. Festival, yarın akşam The Marmara Esma Sultan’da gerçekleştirilecek açılış töreni ve konseri ile caz severlerle “merhaba” diyecek. 20 Temmuz’a kadar devam edecek festival, 50’nin üzerinde konserle cazın coşkusunu İstanbul sokaklarından Boğaz’ın sularına taşıyarak İstanbul ’u bir “caz kenti”ne dönüştürecek. Festival, ilk hafta sonunda gerçekleşecek Tünel Şenliği, Hafta sonu Partisi ve Caz Vapuru'yla, tüm şehre yayılacak.



1 BİLETLE, 8 FARKLI MEKANDA, 21 KONSER



İstanbul Caz Festivali bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Tünel’i bir şenlik alanına çevirecek. Festivalin ilk hafta sonu, 3 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Tünel Şenliği’yle festival, kentin kültür-sanat yaşamının nabzının attığı Tünel ve Galata bölgesinde “festival içinde festival” yaratacak.



Tünel Şenliği, 3 Temmuz Cumartesi akşamı saat 18.00’den itibaren gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. Seyirciler şenlik biletleriyle, Salon, Nardis Jazz Club, Muammer Karaca Tiyatrosu ve özel bir konser ile kapılarını festival izleyicilerine açacak olan Hollanda Konsolosluğu Bahçesi gibi farklı mekânlar arasında mekik dokuyarak gece boyunca birçok konser izleyebilecek. Şenlikte, Tünel ve Galata meydanlarında kurulacak ana sahnelerde ardı ardına konserler gerçekleşirken, Beyoğlu?Şişhane-Galata-Asmalımescit bölgelerinde sokaklarda ve değişik mekânlarda gerçekleşecek atölye çalışmaları, özel sergiler, ikramlar ve etkinliklerle geç saatlere kadar devam edecek.



Tünel Şenliği kapsamında, Larry Graham & Graham Central Station, The Panorama Jazz Band, Emir Ersoy Projecto Cubano, Maffy Falay Sextet, Jungle Boldie, Timuçin Şahin Quintet ve 2010 Türkiye’de Japonya yılı etkinlikleri kapsamında konser verecek Michiko Ogawa gibi isimler yer alıyor. Şenlik programında The Panorama Jazz Band’in sokak konserleri, ünlü vurmalı çalgılar ustası Mısırlı Ahmet’in kurduğu Galata Ritimhanesi’nde özel bir ritim atölyesi ve çeşitli DJ performansları da yer alacak. Tünel Şenliği’nde ayrıca Genç Caz grupları, Gri Trio, BÜMK Caz Korosu, Plongeur Quartet ve Jazzso Quartet de sahne alacak.



Tünel bölgesinin birbirinden renkli mekânlarında gece boyunca sürecek etkinliğin programı hazırlanan özel haritadan takip edilebilecek.



Şenlik kapsamındaki tüm mekânlara serbest giriş imkanı verecek bilet fiyatları tam 35 TL, öğrenci 20 TL olacak. Tünel Şenliği’ne özel olarak kapılarını açacak Hollanda Konsolosluğu Bahçesi’nde gerçekleştirilecek Jungle Boldie konserini de izlemek isteyen müzik severler ise 50 TL’lik “Sınırsız Şenlik” biletlerinden alabilecek.



LARRY GRAHAM, 2 TEMMUZ CUMA AKŞAMI SALON’DA



İstanbul Caz Festivali’nin ilk yıllarına damgasını vuran, birbirinden renkli grupların sahne aldığı parti geceleri bu yıldan itibaren tekrar hayata geçiyor. İKSV binasında yer alan Salon’da gerçekleşecek Hafta Sonu Partileri, konuklarına funk, soul, Latin ve afro-beat tarzlarının en gözde gruplarıyla neşe ve coşku içinde geçecek geceler yaşatacak. Hafta Sonu Partileri’nin 2 Temmuz akşamı gerçekleşecek ilk gecesinde basgitarda “slap” tekniğinin yaratıcısı, Amerikalı bariton şarkıcı, müzisyen, besteci ve plak yapımcısı Larry Graham ve uzun yıllar Prince ile dünyayı turladığı grubu Graham Central Station sahne alacak.



CAZ VAPURU DEMİR ALIYOR



İstanbul Caz Festivali’nin vazgeçilmezleri arasında yer alan “Caz Vapuru”, 4 Temmuz Pazar günü İstanbullu caz severlere Boğaz sularında renkli müziklerle eğlenceli bir gün yaşatacak.



Caz Vapuru, 4 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Kabataş Vapur İskelesi’nden hareket edecek. Caz Vapuru’nun bu yılki konukları, New Orleans’lı, enerjik bando The Panorama Jazz Band ve repertuarlarında caz standartlarından ünlü müzikallere çeşitli parçalar bulunan İstanbul Saksafon Kuartet olacak. Caz Vapuru, İstanbul Boğazı boyunca giderek Anadolu Kavağı’na ulaşacak, iki saatlik bir moladan sonra saat 16.00’da Kabataş’a geri dönecek.