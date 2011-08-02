Bir bebeği için diğerinin ölüsüyle günlerce yaşadı

T24

Mumini, ikiz bebeklerinden biri ölünce, diğerine daha fazla yemek yardımı alabilmek için bebeğinin ölümünü yetkililerden gizledi. İbrahim, hayatını kaybeden 7 aylık Osman’ın açlıktan öldüğünü, ikizi Kadida’ya daha fazla yiyecek yardımı alabilmek için Birleşmiş Milletler’in Dünya Gıda Programı yetkililerine bildirmedi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Osman için cenaze töreni düzenlendi. Diğer yandan Somali’den Kenya’ya kaçan ancak mülteci kampında yer bulamayıp tellerin dışında yatan kadınlar tecavüz tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Olaya tanık olan Barwago Mohamud “Dün gece yanımda uyuyan kadını kaçırdılar” dedi. Kadınların can güvenliğini ise ne Somali ne de Kenya polisi sağlıyor.