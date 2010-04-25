Bir batında dördüz doğurdu

T24 - Burdur'a bağlı Büğdüz beldesinde Holstein cinsi inek dördüz doğurdu.



Büğdüz'de yaşayan Halil Candan, ineğinin doğumunun başladığını görünce hemen müdahale ettiğini ve ilk buzağının doğmasını sağladığını söyledi.



Daha sonra veteriner hekime haber vermeyi uygun gördüğünü belirten Candan, ''Veteriner hekimin muayenesi sırasında ikinci buzağı, üçüncü buzağı, derken dördüncü buzağı da doğdu. Buzağılarımızın ikisi erkek, ikisi dişi. Sağlıklılar, çok mutluyum'' dedi.



Dördüz doğumunun nadir görüldüğünü belirten veteriner hekim Murat Özdemir ise çok doğumlu olaylarda damızlığın buzağıları beslemekte zorlandığını, bu yüzden yavruların fazla yaşamadığını söyledi.



Özdemir, ''Ancak dördüzlerin durumu gayet iyi'' diye konuştu.





