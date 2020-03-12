Bir basketbolcuda Koronavirüs tespit edildi; tüm NBA maçları süresiz askıya alındı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde Koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi. İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.

Dünya üzerinde şu an Kovid-19 bulaşan 120 binden fazla insan bulunuyor. ABD'de virüse karşı önlemler kapsamında okullar ve işletmeler kapatılırken, kamusal alanda düzenlenen etkinlikler de askıya alınıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen saatlerde Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurmuştu.