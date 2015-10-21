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Dünya

Bir Başbakan'a bunlar soruldu: Mastürbasyon yapıyor musun? Etekaltı tıraşı yapar mısın? Bir şey çaldın mı?

"Mastürbasyon yaptıysam bile karımla yapmışımdır"

21 Ekim 2015 00:03

Hauraki adlı radyo istasyonunun ‘Dürüstlüğünüz İçin Teşekkürler’ temalı şovu Yeni Zelanda Başbakanı John Key’e özel hayatına dair 10 ilginç soru yöneltti. Soruları yalnızca ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diyerek yanıtlayan Key’e sorulan sorular arasında son 30 gün içinde mastürbasyon yapıp yapmadığı, bir erkekle öpüşüp öpüşmediği ve etek altı tıraşı olup olmadığı da yer aldı. Dünyaca ünlü talk show sunucusu John Oliver programı ‘Tüm zamanların en iyi siyasi söyleşisi’ olarak niteledi.

İşte Key’in 10 zorlu soruya verdiği yanıtlar:

 

Son 30 gün içinde çakırkeyf, sarhoş ya da küfelik oldunuz mu?

Hayır.

Hiç böcekten daha büyük bir hayvan öldürdünüz mü?

Evet.

Bir erkeği dudağından öptüğünüz oldu mu?

Hayır.

Bakire Meryem (Meryem Ana), gerçekten bakire miydi?

Hayır.

Etekaltı tıraşı yapar mısınız?

Hayır.

Hiç duş alırken işediniz mi?

Evet.

Bir şey çaldınız mı?

Mmmmm… Evet.

Erkeklik organınızın resmini birine gönderdiğiniz oldu mu hiç?

Hayır.

Wendy Petrie (Yeni Zelandalı TV sunucusu) seksi mi sizce?

Aaa…, mmm.. Evet, çünkü, aksine söylesem kendini toparlayamaz bi daha.

Son 30 gün içinde mastürbasyon yaptınız mı?

Bu soruya yanıt veremem, karım beni mahkemeye verebilir yoksa. Yaptıysam bile mutlaka karımla birlikte yapmışımdır.

 

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