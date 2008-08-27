Bir başarı öyküsü daha

Batman'da babasının yanında çaycılık yaparak ailesinin bütçesine katkı sağlayan Yusuf Atlam, kendi çabasıyla hazırlandığı ÖSS'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazandı.



Çamlıtepe Mahallesi'nde oturan Atlam ailesinin 5. çocuğu olan Yusuf Atlam, aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bir yandan Çaycılık yapan babasına yardım etti, bir yandan da kendi imkanlarıyla çalıştığı ÖSS'ye hazırlandı.



ÖSS'de aldığı 350,500 puanla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Atlam, ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle okuyamamakla karşyı karşıya kalınca buruk sevinç yaşadı.



Okuyabilmek için yardım talebinde bulunan Atlam, elde ettiği bu imkanı kaçırmak istemediğini, gece gündüz ders çalışarak bu başarıyı elde ettiğini söyledi.



Babasıyla çaycılık yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştığını, kahvehanede çay dağıtımından fırsat buldukça ÖSS'ye hazırlandığını ifade eden Atlam, şöyle dedi:



“2 yıl önce mezun oldum. Sadece lise son sınıfta dershaneye gitme fırsatım oldu. Benim dışımda okuyan kardeşlerim olduğu için babamın beni dershaneye gönderme imkanı yoktu. ÖSS'yi kazanmak için gündüz babama yardım ettim, akşam da evde sabaha kadar çalıştım. Tıp fakültesini kazandım. Çok mutluyum. Ancak ailemin maddi imkanları yetersiz. Bu nedenle mutluluğumu yeterince yaşayamıyorum. Kayıt yaptıracak paramız bile yok. Eğer okuyabilirsem doktor olduktan sonra emekli oluncaya kadar Türkiye'nin en ücra yerlerinde çalışmaya hazırım. Yeter ki okuyabilmem için bana yardım yapılsın.”



Baba Fikret Atlam da 10 nüfuslu ailesine baktığını ve Yusuf dışında 5 çocuğunu daha okuttuğunu aktararak, “Maddi imkansızlıklar içerisinde çocuk okutmak çok zor. Yusuf'un kaydının yapılması için en az 3 bin YTL lazım. Şu ana kadar ancak İzmir'e gidiş geliş yol ücretini toplayabildik. Bu nedenle oğlumun başarısına pek sevinemedik” dedi.

